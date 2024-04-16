Politico: Конгресс США разделит проекты о помощи Украине и Израилю

Уже на текущей неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен вынести на рассмотрение отдельные законопроекты по предоставлению помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Далеко не факт, что у Джонсона будет достаточно голосов, чтобы вынести законопроекты на рассмотрение, учитывая нынешние процедурные препятствия», - отмечается в публикации.

Напомним, с конца прошлого года в США законодатели не могут согласовать выделение Украине 60 миллиардов долларов. Для одобрения помощи нужно согласие обеих палат Конгресса.

Однако демократы и республиканцы не могут прийти к компромиссу. Ультраправые сторонники Дональда Трампа требуют увязать выделение денег Киеву с миграцией через мексиканскую границу и лицензированием экспорта сжиженного газа.