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Politico: Конгресс США разделит проекты о помощи Украине и Израилю

Американские законодатели до сих пор не могут согласовать выделение Киеву 60 миллиардов долларов.
Сергей Лебедев 2024-04-16 02:55:40
© Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress

Уже на текущей неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен вынести на рассмотрение отдельные законопроекты по предоставлению помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Далеко не факт, что у Джонсона будет достаточно голосов, чтобы вынести законопроекты на рассмотрение, учитывая нынешние процедурные препятствия», - отмечается в публикации.

Напомним, с конца прошлого года в США законодатели не могут согласовать выделение Украине 60 миллиардов долларов. Для одобрения помощи нужно согласие обеих палат Конгресса.

Однако демократы и республиканцы не могут прийти к компромиссу. Ультраправые сторонники Дональда Трампа требуют увязать выделение денег Киеву с миграцией через мексиканскую границу и лицензированием экспорта сжиженного газа.

#Украина #сша #Киев #Вашингтон #помощь #Конгресс #палата представителей
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