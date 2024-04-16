Франция отозвала своего посла в Баку для консультаций

Франция во вторник заявила, что отозвала для консультаций посла в Азербайджане, обвинив Баку в действиях, которые нанесли ущерб двусторонним отношениям, сообщает france24.

Президент Эммануэль Макрон принял посла Анн Буайон в Париже для обсуждения этого вопроса, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Президент Франции заявил, что «сожалеет о действиях Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения», сообщили в МИД.

Отношения между Азербайджаном и Францией остаются напряженными из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также из-за сближения Парижа и Еревана, в том числе сотрудничества этих стран в военной сфере.

В октябре прошлого года министр обороны Франции объявил о контракте на поставку Армении ПВО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем предупреждал, что Франция будет виновна в новом противостоянии на Кавказе из-за решения поставлять Армении военную технику.