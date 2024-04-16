Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике

В частной клинике на севере Москвы следователи провели обыск после новости о смерти женщины, которая скончалась после операции по подтяжке живота. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть».

«В настоящее время следователями столичного СК проводится обыск в клинике, изучается и изымается служебная и медицинская документация. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, 40-летняя женщина обратилась к врачам клиники за услугой пластики живота. Операцию (абдоминопластику) ей провели 14 апреля. На следующий день женщина почувствовала себя плохо и вскоре умерла. Предварительно, причиной смерти является оторвавшийся тромб.

Накануне, также после неудачной операции, после которой погиб человек, прошли обыски в клинике знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова.