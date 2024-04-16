Врач Гинзбург: у сына блогера-сыроеда Максима Лютого был шанс выжить

Если бы врач осмотрел ребенка блогера-сыроеда Максима Лютого хотя бы за неделю до гибели, то мог бы быть шанс спасти его. Такое предположение сделал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой».

Он объяснил, что младенцы абсолютно не адаптированы не только к сыроедению, но и вообще к любой системе питания, кроме грудного вскармливания. Опасно для их жизни и голодание. Хорошей альтернативой грудному вскармливанию для ребенка первых шести месяцев жизни практически не существует, подчеркнул медик.

Ребенок должен интенсивно расти, клетки его организма интенсивно делятся. Если рассчитать потребность в энергии, питательных веществах этого младенца на единицу клеточной массы, она будет в разы превосходить расходы энергии взрослого человека, идут метаболические процессы колоссальной интенсивности.

«Если мы их каким-то образом задерживаем, то не получает наш ребенок нужных ему питательных веществ, витаминов, белка и т.д. Результат может быть ужасным», - сказал Гинзбург.

Диетолог добавил, что человек, как биологический вид, как биологическое существо, не адаптирован к сыроедению. При переходе на такую систему питания он со временем начинает болеть, его организм страдает из-за того, что такая пища не переваривается или недостаточно хорошо переваривается.

По данным СК, 11 февраля прошлого года сожительница блогера-сыроеда Максима Лютого родила ребенка в домашних условиях, при этом в больницу пара не обращалась. Мужчина применял к новорожденному методику длительного голодания, а также обливал его холодной водой.

Постепенно малышу становилось хуже, он терял вес. 8 марта в критическом состоянии родители отвезли ребенка в больницу, однако было уже слишком поздно, младенец скончался. Сегодня суд приговорил блогера к восьми годам заключения.