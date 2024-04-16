Сыроеда, чей ребенок умер от истощения, приговорили к 8 годам колонии

Суд приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын скончался от истощения, к восьми годам заключения в колонии строгого режима, сообщили в СК. Приговор был вынесен в Лазаревском районном суде Краснодарского края.

Кроме того, ему назначали штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее фигуранта признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка с издевательствами и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Сообщения о том, что младенец умер, появились в начале марта. По данным СК, малыш плохо себя почувствовал после того, как долго оставался без питания. Как утверждается, отец не меньше трех раз отбирал ребенка у мамы и не кормил его сутки. Когда родители привезли сына в больницу, маленькому пациенту уже нельзя было помочь.

Фигурант пояснил, что специально не кормил малыша, для того чтобы он смог привыкнуть к сыроедению. Также отец обливал ребенка холодной водой.

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