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Раиси в беседе с Путиным назвал атаку Ирана по Израилю вынужденной

Владимир Путин призвал стороны к сдержанности и недопущению новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Елизавета Кондрикова 2024-04-16 18:26:16
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency Global look Press

Президент России Владимир Путин обсудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси после ответной атаки Ирана по Израилю, лидеры провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона», - говорится в пресс-релизе.

В ходе разговора иранский лидер назвал атаку вынужденной мерой и подчеркнул, что Иран не заинтересован в дальнейшем усугублении положения в регионе.

Уточняется, что Путин и Раиси сошлись во мнении о том, что нынешняя обстановка на Ближнем Востоке сложилась из-за нерешенности палестино-израильского конфликта, пишет Life. Стороны вновь подчеркнули необходимость прекращения огня в секторе Газа и доступа гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 апреля, Тегеран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников в ответ на удар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске. Большинство БПЛА были ликвидированы силами израильской обороны и при помощи американской стороны.

Президент Израиля назвал ночную атаку Ирана объявлением войны, подчеркнув, что в Тель-Авиве хотят мира.

#в стране и мире #Кремль #Израиль #Иран #Владимир Путин #Эбрахим Раиси
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