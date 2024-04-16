Раиси в беседе с Путиным назвал атаку Ирана по Израилю вынужденной

Президент России Владимир Путин обсудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси после ответной атаки Ирана по Израилю, лидеры провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона», - говорится в пресс-релизе.

В ходе разговора иранский лидер назвал атаку вынужденной мерой и подчеркнул, что Иран не заинтересован в дальнейшем усугублении положения в регионе.

Уточняется, что Путин и Раиси сошлись во мнении о том, что нынешняя обстановка на Ближнем Востоке сложилась из-за нерешенности палестино-израильского конфликта, пишет Life. Стороны вновь подчеркнули необходимость прекращения огня в секторе Газа и доступа гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 апреля, Тегеран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников в ответ на удар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске. Большинство БПЛА были ликвидированы силами израильской обороны и при помощи американской стороны.

Президент Израиля назвал ночную атаку Ирана объявлением войны, подчеркнув, что в Тель-Авиве хотят мира.