TikTok ввел ограничение на работу сервиса в России

Китайская социальная сеть TikTok приостановит распространение нового контента на территории России и прямые эфиры, чтобы разобраться в ситуации, связанной с распространением информации на фоне происходящих событий на Украине.

«Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет», - цитирует РИА Новости сообщение компании.

Как отметили в компании, TikTok будет оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг пользователям.

Ранее крупный сервис бронирования отелей в России Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в РФ «в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».