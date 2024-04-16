В поисках красоты: из-за чего пострадали пациенты клиники Хайдарова

Клинику знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова закрыли, а все ее операционные опечатали. Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденно после смерти пациента - продюсера Петра Гаврилова, которому делали шунтирование желудка для похудения. По предварительным данным, бизнесмен умер от заражения крови.

«Скорее всего, там был перитонит. Это или швы разошлись и излилось содержимое желудка, или операция была сделана таким образом. Это вскрытие покажет», - говорит пластический хирург, профессор, доктор наук Александр Тепляшин.

Сейчас следствие проводит проверку в рамках уголовного дела. По словам Тимура Хайдарова, операцию делал не он, а другой хирург клиники. По этой ситуации он не разговаривает даже через помощника. Зато ранее известный хирург много говорил о таких операциях и даже рекомендовал их.

Ранее появилась информация, что во время февральской проверки клиник Тимура Хайдарова Росздравнадзор выявил нарушения обязательных лицензионных требований. Владельцу необходимо было заплатить штраф до 200 тысяч рублей или приостановить деятельность.

Клиника продолжила работать, так как такая сумма - мелочи для очень прибыльного бизнеса пластического хирурга. В среднем увеличение груди стоит от полумиллиона рублей. Только, заплатив такие деньги, девушкам не могут гарантировать, что все будет хорошо.

«Через время у меня появились проблемы с грудью. Она начала гноиться. Меня еще раз оперировали, в документации это нигде не указано. Затем у меня живот не сходил. Был безумно большой шар вверху живота. Были постоянно болевые приступы, из-за которых я вызывала скорую на протяжении полутора лет», - рассказывает Алевтина Цыганкова.

Пациентка была вынуждена сделать повторную операцию в Санкт-Петербурге, чтобы убрать последствия «преображения».

Тимур Хайдаров стал известен благодаря операциям звездам отечественной эстрады. Под его нож ложились Филипп Киркоров, Любовь Успенская, певица Слава и многие другие.

«Исчерпывающее большинство наших случаев, с которыми мы обратились, а их было несколько десятков, были урегулированы мирным путем», - говорит адвокат Елена Сенина.

Привычный метод Тимура Хайдарова, когда клиенты начинали жаловаться на его работу, - это возврат денег и публичная огласка, что конфликт урегулирован. Возможно, именно эта стратегия помогла продержаться клинике хирурга так долго. Однако, по некоторым данным, счет пострадавших от некачественных операций может идти на десятки.