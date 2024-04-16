ЦМВС получил коллекцию банкнот эпохи Великой Отечественной войны

В Центральный музей ВС РФ передали коллекцию денежных знаков времен Великой Отечественной. Об этом сообщает Минобороны России.

Церемония передачи состоялась в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняла участие заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

«Воюют не только танки, пушки, воюют и финансы, финансовое оружие тоже очень сильное», - заявила Шевцова, комментируя символизм переданной коллекции.

Кроме этого, она отметила важность понимания истории, а также действий, направленных против ее фальсификации.

Татьяна Шевцова сказала, что передача этой коллекции ректором Финансового университета при правительстве РФ Станиславом Прокофьевым дополнит ранее переданные рассекреченные документы о вкладе в Победу военных финансистов. Она подчеркнула необходимость помнить о людях - как о тех, кто воевал, так и о тех, кто обеспечивал работу тыла.

Ранее Шевцова вручила награды раненым бойцам специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.