МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦМВС получил коллекцию банкнот эпохи Великой Отечественной войны

В церемонии приняла участие заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. 
2024-04-16 16:22:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Центральный музей ВС РФ передали коллекцию денежных знаков времен Великой Отечественной. Об этом сообщает Минобороны России. 

Церемония передачи состоялась в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняла участие заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. 

«Воюют не только танки, пушки, воюют и финансы, финансовое оружие тоже очень сильное», - заявила Шевцова, комментируя символизм переданной коллекции. 

Кроме этого, она отметила важность понимания истории, а также действий, направленных против ее фальсификации. 

Татьяна Шевцова сказала, что передача этой коллекции ректором Финансового университета при правительстве РФ Станиславом Прокофьевым дополнит ранее переданные рассекреченные документы о вкладе в Победу военных финансистов. Она подчеркнула необходимость помнить о людях - как о тех, кто воевал, так и о тех, кто обеспечивал работу тыла. 

Ранее Шевцова вручила награды раненым бойцам специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#в стране и мире #Татьяна Шевцова #деньги #коллекция #цмвс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717