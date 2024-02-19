Замминистра обороны РФ Шевцова вручила награды раненым бойцам СВО

Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам замминистра обороны России Татьяна Шевцова вручила государственные награды.

Церемония прошла в госпитале Вишневского, где лечатся военнослужащие. Замминистра поблагодарила военнослужащих за мужество, проявленное на передовой.

«Хочу сказать вам слова благодарности за ваше мужество, отвагу, за верность воинскому долгу», - сказала Шевцова.

Замглавы оборонного ведомства вручила участникам спецоперации два ордена Мужества, медаль Жукова, две медали Суворова и две медали «За отвагу».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.