Замминистра обороны РФ Шевцова вручила награды раненым бойцам СВО

Отличившимся в ходе специальной военной операции бойцам замминистра обороны России Татьяна Шевцова вручила государственные награды.
Церемония прошла в госпитале Вишневского, где лечатся военнослужащие. Замминистра поблагодарила военнослужащих за мужество, проявленное на передовой.
«Хочу сказать вам слова благодарности за ваше мужество, отвагу, за верность воинскому долгу», - сказала Шевцова.
Замглавы оборонного ведомства вручила участникам спецоперации два ордена Мужества, медаль Жукова, две медали Суворова и две медали «За отвагу».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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