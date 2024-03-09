МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ливней

Непогода пришла в разные районы страны к выходным дням, на сегодня приходится пик стихии.
Елизавета Кондрикова 2024-03-09 18:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ОАЭ объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мощных ливней, автомобили едут по дорогам, полностью заполненным водой. Об этом сообщает издание Khaleej Times.  

«Всем рекомендуется оставаться дома. Мероприятия были отменены, а популярные места отдыха закрыты», - говорится в публикации.

Непогода пришла в разные части ОАЭ к выходным, пик ливней приходится на сегодня. В регионах идет мощный дождь с сильными порывами ветра. Уточняется, что «оранжевый» уровень объявлен для всей страны.

На кадрах из разных районов ОАЭ видны затопленные улицы и дороги. Автомобилистов просят по возможности выбирать альтернативные маршруты. Сообщается также о затопленных подземных переходах. Местные жители пытаются минимизировать возможный ущерб, укрывая машины тканью. 

#в стране и мире #оаэ #Непогода #«оранжевый» уровень #ливни
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 