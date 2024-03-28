Шольц заявил, что мир на Украине возможен в любое время

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что некоторые страны ведут переговоры, касающиеся возможного мира на Украине. В обсуждениях, по его словам, участвует и Киев. Шольц выразил уверенность в том, что в любой момент возможно установление мира.

«Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время», - цитирует его издание Märkische Allgemeine Zeitung.

Тем не менее немецкий канцлер считает, что для этого Россия должна вывести свои войска и прекратить специальную военную операцию.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США запретили Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. В противном случае Вашингтон грозит лишить Киев $45 млрд «невоенных средств», которые Украина получает ежегодно.