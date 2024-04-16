Пенсионерка из Авдеевки рассказала, как не поладила с ВСУ из-за спичек

Дочь пенсионерки из Авдеевки рассказала о том, как ее мама сталкивалась с проблемами в городе из-за того, что не разговаривала на украинском языке.

Напомним, ранее семье из Саратова удалось найти в освобожденном от ВСУ городе свою бабушку Людмилу, связь с которой была потеряна еще 10 лет назад - в 2014 году. И только теперь они смогли поговорить по видеосвязи благодаря движению «Народный фронт».

Ольга Чобитько рассказала, что впервые увидела свою маму на фото, которое было сделано во время раздачи гуманитарной помощи. Женщина была шокирована, что пенсионерка так сильно изменилась.

«В 2014 году, когда мы уезжали, мама была красивая женщина, у нее всегда была прическа, стрижка... То, во что она превратилась за эти годы... описанию не поддается. Она настолько сильно постарела, что я даже поверить не могла сразу, что это вот она. Я ее узнала - носы у нас одинаковые», - рассказала Чобитько.

По словам Ольги, самым страшным было не знать, что с мамой, где она. Однако женщина верила, что она жива, потому что она «очень мужественная женщина».

Людмила Петровна рассказывала дочери о том, как жила все эти годы, как трудно было находиться в городе, когда там были ВСУ. Однажды пенсионерка решила отправиться за спичками в разрушенный магазин. В этот момент у ларька отдыхали украинские военные.

«Она говорит: “Дайте мне, пожалуйста, спички”. Они на нее налетели из-за того, что она не разговаривает на украинском языке: “А почему спички - не сирнаки?” Она им сказала: “Кому сирнаки, а кому спички”. Неприятная ситуация была, мама говорит, что очень ей было страшно», - объяснила Чобитько.

Долгожданное воссоединение семьи произошло пока только по видеосвязи. Однако бабушка обещала дождаться своих дочку, внучку и правнуков, которые хотят приехать в Авдеевку, когда это станет возможным.