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Бабушка из Авдеевки впервые за 10 лет связалась с родными из Саратова

Людмила Петровна рассказала своей внучке, что уже на днях получит российский паспорт.
Максим Крюков 2024-04-16 00:02:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница Авдеевки Людмила Петровна пообщалась со своей внучкой Юлией после десятилетней разлуки. Пенсионерка смогла связаться со своими родными из Саратова благодаря движению «Народный фронт», представители которого привезли в освобожденный город гуманитарную помощь и телефоны.

После госпереворота на Украине в 2014 году родственники потеряли связь. Юлия ничего не знала о судьбе своей бабушки. Лишь спустя 10 лет, в одном из роликов из освобожденной Авдеевки девушка узнала ее и попросила волонтеров «Народного фронта» помочь им связаться. Долгожданное воссоединение произошло пока только по видеосвязи. Жительница ДНР узнала, что за эти годы стала дважды прабабушкой.

«Вчера ходили, будет у меня русский паспорт, детки. Уже все документы сделали, в среду-четверг идем получать», - поделилась Людмила Петровна.

Юлия пообещала своей бабушке, что приедет к ней вместе с семьей, как только город разминируют и откроют дорогу.

«Паспорт дадут, пенсию дадут, помощь дадут. Как только разминируют и откроют дорогу, мы все приедем. Жди нас», - сказала жительница Саратова.

Внучка попросила бабулю обязательно дождаться ее и всех родственников, чтобы семья наконец-то воссоединилась. А пока они будут созваниваться по телефону. По словам Людмилы Петровны, в городе уже восстановили связь.

#Саратов #наш эксклюзив #бабушка #родственники #внучка #Авдеевка
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