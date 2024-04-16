Летчик Пугачев рассказал, как англичане ахнули от «колокола» Квочура

В 1988 году на авиационном салоне в Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29 впервые показал фигуру высшего пилотажа «колокол». Об этом рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев.

При выполнении фигуры самолет имитирует в небе движение колокольного маятника. Вначале на нулевой скорости поднимается нос машины вверх, а после опрокидывается вниз.

«Когда англичане увидели этот "колокол", они ахнули. Долго восхищались, поскольку ни один истребитель в мире в то время ничего подобного не делал», - отметил Пугачев.

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур скончался 15 апреля, за день до своего 72-летия после продолжительной болезни. Он участвовал в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31.

На международном авиасалоне в Ле-Бурже Квочур катапультировался из падающего истребителя МиГ-29 в последний момент, удостоверившись, что машина не рухнет на зрителей. В 1995 году совершил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн.