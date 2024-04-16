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Летчик Пугачев рассказал, как англичане ахнули от «колокола» Квочура

«Колокол» представляет собой фигуру высшего пилотажа, при которой самолет находится носом вверх на нулевой скорости, после чего опрокидывается вниз, имитируя раскачку языка колокола.
Андрей Аркадьев 2024-04-16 15:35:38
© Фото: ОАК © Видео: ОАК

В 1988 году на авиационном салоне в Фарнборо в Англии Анатолий Квочур на истребителе МиГ-29 впервые показал фигуру высшего пилотажа «колокол». Об этом рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев.

При выполнении фигуры самолет имитирует в небе движение колокольного маятника. Вначале на нулевой скорости поднимается нос машины вверх, а после опрокидывается вниз.

«Когда англичане увидели этот "колокол", они ахнули. Долго восхищались, поскольку ни один истребитель в мире в то время ничего подобного не делал», - отметил Пугачев.

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур скончался 15 апреля, за день до своего 72-летия после продолжительной болезни. Он участвовал в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31.

На международном авиасалоне в Ле-Бурже Квочур катапультировался из падающего истребителя МиГ-29 в последний момент, удостоверившись, что машина не рухнет на зрителей. В 1995 году совершил сверхдальний перелет на истребителе Су-27 из Жуковского в Мельбурн.

#в стране и мире #летчик #Фарнборо #колокол #квочур
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