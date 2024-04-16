МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командир батареи ЗРК заявил, что «Оса» и «Тор» дополняют друг друга

Зенитчик Пантера отметил, что «Оса» хорошо поражает тяжелый украинский дрон «Баба Яга».
Роман Закурдаев 2024-04-16 15:21:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Несколько секунд ожидания и цель исчезает с радаров. Минус один беспилотник противника. После успешного пуска расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» оперативно покидает позицию.

«Оса» может вести воздушную разведку прямо на ходу. Хотя здесь на Донецком направлении зенитчики центрального военного округа чаще поджидают противника в засаде.

Опытные экипажи уже знают примерные маршруты следования украинских беспилотников.

Мобильные средства ПВО невидимой тенью следуют за нашими войсками. Прикрывают их от вертолетов и ударных дронов-камикадзе ВСУ, которые обычно работают на предельно малых высотах.
 
Небо кишит дронами самых разных модификаций. «Оса» вычисляет любой из них, независимо от размера и скорости полета.  К тому же, в связке с ней на этом направлении воздушное пространство охраняет и зенитный ракетный комплекс «Тор».

«Они друг друга дополняют. По чему-то "Оса" работает хорошо, по той же самой "Бабе Яге", а по чему-то "Тор", может перехватывать РСЗО, крылатые ракеты», - заметил командир зенитной ракетной батареи с позывным Пантера.

Нередко расчеты «Осы» и сами оказываются под ответным огнем. Тут уже многое зависит от мастерства механика-водителя. Боец с позывным Русский уже не раз уводил машину из под обстрела. Он признался, что в такие момент не раз испытывал страх, но не за себя, а за людей и вверенную ему машину. Но пока что его мастерства было достаточно, чтобы вовремя вытащить «Осу» из очередной передряги.

Ранее Минобороны России показало кадры работы «Буков» на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #ЗРК #Оса #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717