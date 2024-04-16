Командир батареи ЗРК заявил, что «Оса» и «Тор» дополняют друг друга

Несколько секунд ожидания и цель исчезает с радаров. Минус один беспилотник противника. После успешного пуска расчет зенитного ракетного комплекса «Оса» оперативно покидает позицию.

«Оса» может вести воздушную разведку прямо на ходу. Хотя здесь на Донецком направлении зенитчики центрального военного округа чаще поджидают противника в засаде.

Опытные экипажи уже знают примерные маршруты следования украинских беспилотников.

Мобильные средства ПВО невидимой тенью следуют за нашими войсками. Прикрывают их от вертолетов и ударных дронов-камикадзе ВСУ, которые обычно работают на предельно малых высотах.



Небо кишит дронами самых разных модификаций. «Оса» вычисляет любой из них, независимо от размера и скорости полета. К тому же, в связке с ней на этом направлении воздушное пространство охраняет и зенитный ракетный комплекс «Тор».

«Они друг друга дополняют. По чему-то "Оса" работает хорошо, по той же самой "Бабе Яге", а по чему-то "Тор", может перехватывать РСЗО, крылатые ракеты», - заметил командир зенитной ракетной батареи с позывным Пантера.

Нередко расчеты «Осы» и сами оказываются под ответным огнем. Тут уже многое зависит от мастерства механика-водителя. Боец с позывным Русский уже не раз уводил машину из под обстрела. Он признался, что в такие момент не раз испытывал страх, но не за себя, а за людей и вверенную ему машину. Но пока что его мастерства было достаточно, чтобы вовремя вытащить «Осу» из очередной передряги.

Ранее Минобороны России показало кадры работы «Буков» на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.