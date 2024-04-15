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МО РФ показало кадры работы «Буков» на Южно-Донецком направлении

На счету специалистов ПВО группировки войск «Восток» сотни успешно пораженных воздушных целей.
2024-04-15 10:48:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук» группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

В описании к видео сказано, что зенитчики обеспечивают надежную защиту от атак с воздуха. Боевая работа ведется в дневное и ночное время, расчеты ЗРК прикрывают наши войска, а также защищают гражданские объекты. Полностью развернуть оборудование расчет может всего за три минуты, распознавание цели происходит за считанные секунды.

«По целям работаем, в основном противник применяет "Химарсы", и по реактивным снарядам, таким как "Ольха". По ним комплекс отрабатывает без промаха», - рассказал старший оператор ЗРК с позывным Змей.

«Бук» способен поражать дроны, а также реактивные снаряды, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Бук #МО РФ #СВО
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