Путин обращается к россиянам после победы на выборах президента

Владимир Путин выступает с обращением к россиянам после победы на выборах президента Российской Федерации.

Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова объявила итоговые результаты голосования. Так, российский лидер набрал 87,28%, за него отдали свои голоса 76 277 708 граждан страны.

По словам главы ЦИК, выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31%, Владислав Даванков из партии «Новые люди» - 3,85%, Леонид Слуцкий из ЛДПР - 3,20%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, что является рекордным показателем. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%.

Памфилова также сообщила, что Владимир Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении. При этом она отметила, что западные чиновники, поспешившие заявить, что не признают выборы президента в РФ, никогда не поймут российский народ.