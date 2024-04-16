На первом боевом ледоколе оборудовали бассейн и спортзал для экипажа

Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обладает не только возможностью проходить арктические льды и наносить удары. При его создании думали и о комфорте экипажа. Внутреннее устройство корабля продемонстрировал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Корреспондент отметил, что внутри есть спортзал, сауна и даже бассейн - скучать в свободное от несения служебных обязанностей время шестидесяти членам экипажа не придется.

Кроме этого, съемочная группа нашего телеканала продемонстрировала и матросские, а также офицерские каюты. Все чисто, удобно и красиво. О том, что они находятся на корабле, напоминают специальные крюки, которыми можно зафиксировать кресла, чтобы их не мотало туда-сюда по время качки или шторма.

Также наш корреспондент сообщил, что ледокол «Иван Папанин» начали готовить к испытаниям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.