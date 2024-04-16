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На первом боевом ледоколе оборудовали бассейн и спортзал для экипажа

Экипаж ледокола составляет около шести десятков человек. При проектировании корабля думали не только о его боевых качествах, но и об их комфорте.
Павел Кутаренко 2024-04-16 12:37:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обладает не только возможностью проходить арктические льды и наносить удары. При его создании думали и о комфорте экипажа. Внутреннее устройство корабля продемонстрировал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко. 

Корреспондент отметил, что внутри есть спортзал, сауна и даже бассейн - скучать в свободное от несения служебных обязанностей время шестидесяти членам экипажа не придется. 

Кроме этого, съемочная группа нашего телеканала продемонстрировала и матросские, а также офицерские каюты. Все чисто, удобно и красиво. О том, что они находятся на корабле, напоминают специальные крюки, которыми можно зафиксировать кресла, чтобы их не мотало туда-сюда по время качки или шторма. 

Также наш корреспондент сообщил, что ледокол «Иван Папанин» начали готовить к испытаниям.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#иван папанин #наш эксклюзив #спортзал #бассейн #Боевой ледокол
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