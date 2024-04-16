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В Евпатории более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке

Сотрудникам МЧС России удалось вывести из огня двух медведей.
Ирина Егорова 2024-04-16 11:03:54
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

При пожаре в евпаторийском зоопарке погибли более 200 животных, сообщил представитель «Тропикпарка».

«Большая трагедия, погибли все животные, их более 200», - передает ТАСС слова сотрудника зоопарка.

Уточняется, что сотрудникам МЧС России удалось вывести двух медведей.

По словам представителя зоопарка, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника. Огонь охватил площадь в 625 «квадратов». Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, силовики выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Судя по информации на официальном сайте экзотариума, там содержались приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны и птицы, в том числе и редкие. Зоопарк располагался на территории парка в центре Евпатории.

#в стране и мире #пожар #зоопарк #Евпатория #тропик парк
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