В Евпатории более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке

При пожаре в евпаторийском зоопарке погибли более 200 животных, сообщил представитель «Тропикпарка».

«Большая трагедия, погибли все животные, их более 200», - передает ТАСС слова сотрудника зоопарка.

Уточняется, что сотрудникам МЧС России удалось вывести двух медведей.

По словам представителя зоопарка, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника. Огонь охватил площадь в 625 «квадратов». Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, в вольерах находилось сено. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, силовики выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Судя по информации на официальном сайте экзотариума, там содержались приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны и птицы, в том числе и редкие. Зоопарк располагался на территории парка в центре Евпатории.