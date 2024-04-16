В Евпатории ночью загорелся «Тропикпарк» с 200 видами животных

Крупный пожар сегодня ночью охватил экзотариум «Тропикпарк» в Евпатории, в котором содержатся более 200 видов животных, сообщает Крымское информационное агентство. Площадь пожара составила более 600 «квадратов», на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Кадры пожара появились в социальных сетях.

По предварительной информации, медведи остались живы, о судьбе остальных животных пока ничего не известно. Судя по официальной странице экзотариума, там содержались приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны и птицы, в том числе и редкие.

«Тропикпарк» располагается в центре Евпатории в детском парке аттракционов. Внешне здание экзотариума исполнено в виде огромного дракона, в котором на пяти уровнях размещалась разнообразная коллекция экзотических животных.