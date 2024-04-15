Куренков вернулся в пострадавший от паводка Орск

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в город Орск. Там он проконтролирует исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий разрушительного паводка. Также он проверит работу по оказанию помощи пострадавшим и деятельность оценочной комиссии.

В Орске остаются подтопленными 3 725 домов, эвакуированы 2 557 человек, из которых 801 ребенок. Между тем уровень воды в реке Урал в окрестностях Орска - 618 сантиметров, за ночь он снизился на 11 сантиметров.

Несмотря на постепенное снижение уровня воды, ситуация в Орске остается сложной. До сих пор не все жители покинули свои дома. Ранее военнослужащие Ясненского ракетного соединения эвакуировали женщину со второго этажа затопленного дома. Ей помогли надеть защитный костюм и вывезли из опасного района на резиновой лодке.