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Куренков вернулся в пострадавший от паводка Орск

Несмотря на постепенный спад воды, в Орске остаются подтопленными 3 725 домов.
Ян Брацкий 2024-04-15 10:47:28
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в город Орск. Там он проконтролирует исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий разрушительного паводка. Также он проверит работу по оказанию помощи пострадавшим и деятельность оценочной комиссии.

В Орске остаются подтопленными 3 725 домов, эвакуированы 2 557 человек, из которых 801 ребенок. Между тем уровень воды в реке Урал в окрестностях Орска - 618 сантиметров, за ночь он снизился на 11 сантиметров.

Несмотря на постепенное снижение уровня воды, ситуация в Орске остается сложной. До сих пор не все жители покинули свои дома. Ранее военнослужащие Ясненского ракетного соединения эвакуировали женщину со второго этажа затопленного дома. Ей помогли надеть защитный костюм и вывезли из опасного района на резиновой лодке.

#в стране и мире #паводок #МЧС России #орск #Куренков
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