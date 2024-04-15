Тверской суд отправил блогера Портнягина под домашний арест до 10 июня

Тверской суд Москвы принял решение отправить блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина под домашний арест на месяц и 28 дней до 10 июня по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Сообщается, что блогеру запрещено покидать жилище по месту прописки - в Московской области, городе Наро-Фоминске, деревне Мартемьяново, а также пользоваться средствами связи. Исключение составляют случаи посещения медицинских учреждений по разрешению следователя и экстренные звонки.

Напомним, в отношении блогера завели уголовное дело за неуплату 124 миллионов рублей с 2018 по 2020 год. Портнягин признал вину и к данному моменту выплатил всю сумму и пени.

В правоохранительных органах также отмечали, что нарушитель с супругой перевел более 91 миллиона рублей, полученных незаконным путем, на счета третьих лиц. Однако сам бизнесмен отрицает свою вину по статье о легализации денежных средств.

Ранее стало известно, что в ходе судебного разбирательства сторона обвинения указала на факт поддержки Украины и Владимира Зеленского Портнягиным, основываясь на публикациях блогера в социальных сетях. Обвиняемый не согласился со сказанным, по его словам, он лично перечислил нашим бойцам десятки миллионов рублей.