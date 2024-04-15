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Тверской суд отправил блогера Портнягина под домашний арест до 10 июня

Портнягина обвинили в неуплате налогов в объеме 124 миллиона рублей за два года, блогер признал вину и к данному моменту выплатил всю сумму, а также пени.
Елизавета Кондрикова 2024-04-15 20:27:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тверской суд Москвы принял решение отправить блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина под домашний арест на месяц и 28 дней до 10 июня по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Сообщается, что блогеру запрещено покидать жилище по месту прописки - в Московской области, городе Наро-Фоминске, деревне Мартемьяново, а также пользоваться средствами связи. Исключение составляют случаи посещения медицинских учреждений по разрешению следователя и экстренные звонки.

Напомним, в отношении блогера завели уголовное дело за неуплату 124 миллионов рублей с 2018 по 2020 год. Портнягин признал вину и к данному моменту выплатил всю сумму и пени.

В правоохранительных органах также отмечали, что нарушитель с супругой перевел более 91 миллиона рублей, полученных незаконным путем, на счета третьих лиц. Однако сам бизнесмен отрицает свою вину по статье о легализации денежных средств.

Ранее стало известно, что в ходе судебного разбирательства сторона обвинения указала на факт поддержки Украины и Владимира Зеленского Портнягиным, основываясь на публикациях блогера в социальных сетях. Обвиняемый не согласился со сказанным, по его словам, он лично перечислил нашим бойцам десятки миллионов рублей.

#Уголовное дело #Домашний арест #тверской суд москвы #неуплата налогов #Дмитрий Портнягин
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