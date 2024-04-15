Обвинение уличило блогера Портнягина в поддержке Киева и Зеленского

Сторона обвинения заявила, что блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин поддерживает Украину, Владимира Зеленского и Алексея Навального*. К такому выводу прокурор пришел после постов бизнесмена в запрещенной социальной сети Instagram**.
Фигурант не согласился с этими утверждениями и заявил, что вместе с коллегами-бизнесменами он поддерживает наших бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, и лично направляет им десятки миллионов рублей.
Сегодня Тверской суд Москвы решает, назначать ли Портнягину в качестве меры пресечения по делу о неуплате налогов домашний арест. По информации следователей, ему удалось полностью закрыть долг, выплатив 124 млн рублей. Супруга блогера Екатерина также стала подозреваемой.
Напомним, что Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области, когда он возвращался из зоны спецоперации. Тогда мужчина утверждал, что ездил туда с гуманитарной целью.
По версии СК РФ, он и его жена не выплатили налогов на сумму свыше 124 млн рублей за два года. Правоохранители отмечают, что супруги перевели более 91 миллиона на счета третьих лиц.
* Алексей Навальный - физическое лицо, признанное иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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