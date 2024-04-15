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Обвинение уличило блогера Портнягина в поддержке Киева и Зеленского

Отрицая это, фигурант заявил, что вместе с коллегами-бизнесменами направлял деньги нашим бойцам в зоне СВО.
Анна Назайкина 2024-04-15 18:51:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сторона обвинения заявила, что блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин поддерживает Украину, Владимира Зеленского и Алексея Навального*. К такому выводу прокурор пришел после постов бизнесмена в запрещенной социальной сети Instagram**.

Фигурант не согласился с этими утверждениями и заявил, что вместе с коллегами-бизнесменами он поддерживает наших бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции, и лично направляет им десятки миллионов рублей.

Сегодня Тверской суд Москвы решает, назначать ли Портнягину в качестве меры пресечения по делу о неуплате налогов домашний арест. По информации следователей, ему удалось полностью закрыть долг, выплатив 124 млн рублей. Супруга блогера Екатерина также стала подозреваемой.

Напомним, что Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской области, когда он возвращался из зоны спецоперации. Тогда мужчина утверждал, что ездил туда с гуманитарной целью.

По версии СК РФ, он и его жена не выплатили налогов на сумму свыше 124 млн рублей за два года. Правоохранители отмечают, что супруги перевели более 91 миллиона на счета третьих лиц.

* Алексей Навальный - физическое лицо, признанное иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Москва #Украина #суд #Прокуратура #обвинение #СК #Дмитрий Портнягин
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