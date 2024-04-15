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WSJ: Израиль в понедельник может ответить на атаку Ирана

На Западе считают, что Тель-Авив быстро ответит на иранские атаки.
Сергей Лебедев 2024-04-15 01:28:54
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

Высока вероятность, что сегодня Израиль может ответить на атаку Ирана, совершенную прошлой ночью. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США и других западных стран.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на воскресенье Иран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и БПЛА. Это стало ответом на удар Тель-Авива по консульству республики в сирийской столице Дамаск, в результате которого погибли несколько высокопоставленных военных советников. 

Накануне в Тегеране уже заявили об отсутствии стремления к конфликту на Ближнем Востоке. Между тем, в Израиле атаку Ирана сочли объявлением войны.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Тегеран #Иран #Тель-Авив #атака #удар
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