WSJ: Израиль в понедельник может ответить на атаку Ирана

Высока вероятность, что сегодня Израиль может ответить на атаку Ирана, совершенную прошлой ночью. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США и других западных стран.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», - говорится в публикации.

Напомним, в ночь на воскресенье Иран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и БПЛА. Это стало ответом на удар Тель-Авива по консульству республики в сирийской столице Дамаск, в результате которого погибли несколько высокопоставленных военных советников.

Накануне в Тегеране уже заявили об отсутствии стремления к конфликту на Ближнем Востоке. Между тем, в Израиле атаку Ирана сочли объявлением войны.