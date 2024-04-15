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ВС РФ поразили станцию РЭБ «Хмара» на Авдеевском направлении

Противник потерял до 295 военнослужащих за сутки на данном направлении.
2024-04-15 15:32:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара» на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ М109 Paladin, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», три буксируемых орудия Д-30 и одно буксируемое орудие М102.

Кроме того, за минувшие сутки противник потерял на Авдеевском направлении танк, четыре бронированные машины, в том числе БМП Marder производства ФРГ, и четыре автомобиля. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 295 человек.

На данном направлении ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу, а также отразили семь украинских контратак.

Между тем на Донецком направлении за сутки противник потерял до 420 боевиков. Также враг на этом направлении недосчитался 10 автомобилей, двух САУ «Гвоздика» и орудия L119.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РЭБ #МО РФ #СВО #Хмара
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