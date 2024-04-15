Противник потерял до 420 боевиков на Донецком направлении за сутки

Неприятель потерял до 420 боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Также на этом направлении противник потерял 10 автомобилей, две САУ «Гвоздика» и орудие L119 британского производства.

Кроме этого, российское оборонное ведомство констатировало продвижение подразделений группировки войск «Юг» на более выгодные рубежи. Подразделения нанесли огневое поражение 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированным бригадам ВСУ. Удары были нанесены в районе населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Новое и Красногоровка (ДНР).

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 наказали авиабомбами украинскую пехоту на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.