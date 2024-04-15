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Противник потерял до 420 боевиков на Донецком направлении за сутки

Также враг на этом направлении недосчитался 10 автомобилей, двух САУ «Гвоздика» и орудия L119.
2024-04-15 13:53:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Неприятель потерял до 420 боевиков за сутки на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Также на этом направлении противник потерял 10 автомобилей, две САУ «Гвоздика» и орудие L119 британского производства. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство констатировало продвижение подразделений группировки войск «Юг» на более выгодные рубежи. Подразделения нанесли огневое поражение 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированным бригадам ВСУ. Удары были нанесены в районе населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Новое и Красногоровка (ДНР). 

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 наказали авиабомбами украинскую пехоту на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #СВО #донецкое направление #Потери врага
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