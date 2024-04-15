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На Украине ликвидирована снайпер ВСУ Шинкаренко с позывным «Виски»

Снайпера ликвидировали при попытке отхода подразделения ВСУ из Авдеевки.
Ян Брацкий 2024-04-15 13:28:48
© Фото: Wosunan Photostory Ingram Images Global Look Press

На востоке Украины ликвидирована снайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко, известная под позывным «Виски». Шинкаренко числилась в 53-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Убита при отходе подразделений националистов из Авдеевки.

«Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года», - сообщает украинский «24 канал».

Тело Шинкаренко оказалось в глубоком тылу, так как ВСУ бросают при отступлении своих раненых и погибших. На Украину ее доставили только 13 апреля, где и опознали. В середине марта в зоне спецоперации был ликвидирован боевик ВСУ с позывным «Танцор». До спецоперации он работал хореографом и руководил танцевальной студий. Мечтал исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея в Москве.

Все чаще боевики ВСУ не дожидаются закономерного итога и сдаются. Ранее сложили оружие девять украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Водяное на Авдеевском направлении они вышли к нашим бойцам подняв руки. На допросах признались, что в их рядах царят панические настроения, подкрепления и боеприпасов не хватает, а командиры не появляются на позициях.

#в стране и мире #ВСУ #снайпер #Авдеевка
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