На востоке Украины ликвидирована снайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко, известная под позывным «Виски». Шинкаренко числилась в 53-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Убита при отходе подразделений националистов из Авдеевки.

«Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года», - сообщает украинский «24 канал».

Тело Шинкаренко оказалось в глубоком тылу, так как ВСУ бросают при отступлении своих раненых и погибших. На Украину ее доставили только 13 апреля, где и опознали. В середине марта в зоне спецоперации был ликвидирован боевик ВСУ с позывным «Танцор». До спецоперации он работал хореографом и руководил танцевальной студий. Мечтал исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея в Москве.

Все чаще боевики ВСУ не дожидаются закономерного итога и сдаются. Ранее сложили оружие девять украинских военнослужащих. В районе населенного пункта Водяное на Авдеевском направлении они вышли к нашим бойцам подняв руки. На допросах признались, что в их рядах царят панические настроения, подкрепления и боеприпасов не хватает, а командиры не появляются на позициях.