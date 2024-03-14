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Желавшего станцевать на крыше Мавзолея Кремля боевика ликвидировали в зоне СВО

До участия в боевых действиях Николай Томайчук был хореографом. Будучи военнослужащим, он грозился станцевать с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве.
Анастасия Бобылева 2024-03-14 16:25:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

В зоне спецоперации ликвидировали боевика ВСУ, который хотел исполнить танец с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.

«Николай Томайчук, позывной "Танцор". Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском Мавзолее», - приводит текст публикации «360».

До того как попасть в ряды ВСУ, Томайчук был хореографом. Он руководил танцевальной студией.

Ранее украинские военнослужащие в видеочате с журналистом Даниилом Пионтковским признались, что у ВСУ действительно есть серьезная проблема с нехваткой боеприпасов. Они сообщили, что в дальнейшем ситуация, скорее всего, будет только ухудшаться.

#в стране и мире #ВСУ #Кремль #боевик
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