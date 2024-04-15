The Times: Лондон ведет переговоры по депортации мигрантов в Армению

Власти Великобритании начали переговоры с четырьмя странами, которые будут принимать нелегальных мигрантов на время их рассмотрения прошений об убежище.

«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», - пишет RT со ссылкой на газету The Times.

В Сеть попали документы британского внешнеполитического ведомства, подтверждающие запуск переговорного процесса.

Британия планирует заключить аналог соглашения, ранее достигнутого между Великобританией и Руандой. Также существует резервный список африканских государств. При этом Гамбия, Марокко, Намибия и Тунис отказались обсуждать этот вопрос.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывал еще прошлой осенью заключить соответствующие соглашения, но переговоры приостановились, так как британским властям пока не удалось отправить ни одного нелегала в Руанду.

Великобритания уже давно находится в поиске альтернативных вариантов размещения вынужденных переселенцев. Ранее Times сообщала о непомерных расходах на проживание мигрантов в гостиницах и предлагала отправлять их на старые круизные корабли и в пустующие университетские кампусы.