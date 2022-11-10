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Британия может начать размещать мигрантов на круизных лайнерах

Ирина Елагина
16:39 10.11.2022
МВД Британии рассматривает более дешевые варианты размещения мигрантов в стране.
Британия может начать размещать мигрантов на круизных лайнерах
© Фото: Andrew Parsons, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Великобритания намерена приспособить под размещение беженцев старые круизные корабли и пустующие университетские кампусы. Источник в Министерстве внутренних дел Великобритании поделился с Times информацией о непомерных расходах на проживание мигрантов в гостиницах и поиске альтернативных вариантов размещения вынужденных переселенцев.

«Министерство внутренних дел рассмотрело размещение мигрантов на вышедших из употребления круизных судах и в университетских общежитиях для сокращения расходов содержания их в гостиницах», - пишет газета.

По данным СМИ, сейчас британская корона тратит на размещение мигрантов в гостиницах порядка семи миллионов стерлингов ежедневно, а годовые расходы превышают два миллиарда фунтов.

Глава МВД Суэлла Браверман поручила найти альтернативные, менее дорогие способы размещения мигрантов. Кроме старых кораблей и общежитий рассматриваются варианты караванных парков, парков отдыха и заброшенных военных баз.

Во время предвыборной кампании новый премьер Британии Риши Сунак обещал найти «тысячи новых кроватей» для беженцев, используя все возможные ресурсы.

По данным Times, по такому же пути экономии средств на размещение беженцев уже пошло правительство Шотландии - оно арендовало несколько круизных судов для размещения мигрантов из Украины. В каютах одного из таких кораблей в Эдинбурге сейчас живут до 1 700 украинцев.

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