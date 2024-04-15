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Боррель: ЕС внешней политикой настроил против себя весь остальной мир

Ранее Жозеп Боррель заявил, что начало СВО и конфликт в Газе положили конец эпохе глобального доминирования Запада.
Ян Брацкий 2024-04-15 10:01:46
© Фото: IMAGO, Christoph Hardt, Globallookpress

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал провальной внешнюю политику Брюсселя, которая настроила «весь мир» против западных стран. Об этом говорится в его блоге на сайте МИД Евросоюза.

«Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии», - цитирует Life слова Борреля.

В качестве позитивного примера Боррель привел Украину, с которой альянс работал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». Однако Европа не смогла предотвратить конфликт в секторе Газа и способствовать освобождению заложников, несмотря на тесную координацию с Израилем. Боррель заявил о необходимости сделать все, чтобы в дальнейшем не допустить консолидации всего остального мира против Запада, и призвал своих европейских коллег придерживаться общих правил «не только на словах».

Ранее Боррель заявил, что начало спецоперации России на Украине и конфликт Израиля с Палестиной положили конец эпохе глобального доминирования Запада и ознаменовали собой начало новой эры. По его мнению, геополитическая напряженность будет нарастать, а саму Европу ждет мрачное будущее.

#Россия #в стране и мире #ЕС #Брюссель #Жозеп Боррель #Внешняя политика
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