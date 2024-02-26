Боррель признал, что глобальное доминирование Запада завершилось с началом СВО

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом специальной военной операции Российской Федерации на Украине и конфликта в секторе Газа. Таким мнением поделился в своем блоге глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

«Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности», - написал он.

Глава евродипломатии отметил, что Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности, если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром.

По мнению Жозепа Борреля, специальная военная операция РФ и конфликт в секторе Газа «значительно усилили этот риск» противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже «можно увидеть в Сахеле и других частях Африки».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине решится через три месяца. Он также отметил, что Евросоюз должен нарастить военную помощь Киеву.