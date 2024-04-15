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Зампостпреда США: Вашингтон не добивается эскалации с Ираном

Роберт Вуд заявил, что действия Соединенных Штатов были оборонительными.
Сергей Лебедев 2024-04-15 00:30:29
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Соединенные Штаты не добиваются эскалации с Ираном. Об этом заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд. По словам дипломата, действия Вашингтона прошлой ночью были чисто оборонительными.

«Лучший способ предотвратить эскалацию - недвусмысленное осуждение со стороны Совета Безопасности беспрецедентной крупномасштабной атаки Ирана», - сказал Роберт Вуд на заседании СБ ООН.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. По его словам, необходимо избежать действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации.

Напомним, прошлой ночью Иран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотников. Американский президент Джо Байден заявил, что запуски были произведены из Ирана, Ирака, Йемена и Сирии. Большинство БПЛА удалось ликвидировать израильскими вооруженными силами, а также ВС США.

#ООН #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #дипломат #Вашингтон #Совет безопасности #Роберт Вуд
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