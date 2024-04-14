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Глава МИД Венгрии обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке

Петер Сийярто в разговоре выразил надежду на то, что еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации.
Сергей Лебедев 2024-04-14 23:49:24
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД России Сергеем Лавровым и его коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Зейдом аль-Нахайяном. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook*.

Петер Сийярто выразил надежду на то, что еще есть шанс избежать широкомасштабной эскалации ситуации. Однако, по его мнению, это возможно, если все значительные игроки мировой политики будут вести себя ответственно.

«Я вижу, что не только мы, венгры, заинтересованы в предотвращении ближневосточного конфликта», - отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, прошлой ночью Иран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотников. В Корпусе стражей исламской революции проведенную операцию, которая стала ответом на удар по консульству в Дамаске, назвали «Правдивое обещание».

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что ночную атаку Ирана можно считать объявлением войны. При этом, по его словам, Тель-Авив не хочет войны и стремится к миру.

В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с очередной эскалацией на Ближнем Востоке. Москва призвала стороны конфликта решать все вопросы мирным путем.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Москва #Сергей Лавров #Израиль #Иран #МИД РФ #оаэ #Венгрия #Петер Сийярто
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