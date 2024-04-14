Армия Израиля сообщила о перехвате «подозрительной воздушной цели»

Армия Израиля успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что для перехвата цели была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome на ракетном корабле ВМС Израиля.

«Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля», - цитирует сообщение израильской армии РИА Новости.

Армия обороны Израиля отметила, что цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар по консульству в Дамаске, который был нанесен 1 апреля. Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Ирана и России отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.