МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия Израиля сообщила о перехвате «подозрительной воздушной цели»

По сообщению ЦАХАЛ, «подозрительная воздушная цель» была перехвачена новейшей системой ПРО морского базирования C-Dome на ракетном корабле ВМС Израиля.
Игнат Далакян 2024-04-14 22:56:39
© Фото: Sra Samuel Becker Us Space Globallookpress

Армия Израиля успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В сообщении ЦАХАЛ говорится, что для перехвата цели была использована новейшая система ПРО морского базирования C-Dome на ракетном корабле ВМС Израиля.

«Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля», - цитирует сообщение израильской армии РИА Новости.

Армия обороны Израиля отметила, что цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛ и не представляла угрозы.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар по консульству в Дамаске, который был нанесен 1 апреля. Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Ирана и России отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #ПРО #перехват #ЦАХАЛ #воздушная цель
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717