МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Ирана рассказал Лаврову об ответных мерах на израильский авиаудар

Стороны отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе может привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.
Игнат Далакян 2024-04-14 19:52:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Глава иранского внешнеполитического ведомства Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске 1 апреля. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что «дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке».

«Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН», - подчеркнули в МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана подтвердили, что страны рассчитывают на немедленное прекращение огня в секторе Газа, решение гуманитарных проблем и создание прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что при ночной атаке по Израилю иранские вооруженные силы выпустили семь гиперзвуковых ракет. Отмечалось, что ни одна из них не была перехвачена израильским ПВО.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Ближний Восток #Иран #МИД РФ #МИД Ирана #Хоссейн Амирабдоллахиан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717