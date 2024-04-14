МИД Ирана рассказал Лаврову об ответных мерах на израильский авиаудар

Глава иранского внешнеполитического ведомства Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске 1 апреля. Об этом говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что «дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке».

«Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого приоритетного внимания Совета Безопасности ООН», - подчеркнули в МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана подтвердили, что страны рассчитывают на немедленное прекращение огня в секторе Газа, решение гуманитарных проблем и создание прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что при ночной атаке по Израилю иранские вооруженные силы выпустили семь гиперзвуковых ракет. Отмечалось, что ни одна из них не была перехвачена израильским ПВО.