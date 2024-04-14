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NYT: духовный лидер Ирана лично отдал приказ нанести удар по Израилю

Таким образом аятолла Хаменеи хотел послать четкий сигнал, что Иран переходит от «стратегического терпения» к более активному сдерживанию Израиля.
Игнат Далакян 2024-04-14 22:29:59
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Globallookpress

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ нанести удары по Израилю. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре иранских официальных лица.

«Хаменеи отдал приказ нанести удары по Израилю с территории Ирана, чтобы послать четкий сигнал, что Иран переходит от "стратегического терпения" к более активному сдерживанию (Израиля - Прим. ред.)», - пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об ответных мерах на авиаудар Израиля по консульству в Дамаске. Во время телефонного разговора стороны отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе может привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

Напомним, прошлой ночью Иран запустил в сторону Израиля более 300 ракет и беспилотных летательных аппаратов. По сведениям американской газеты The New York Times, КСИР атаковал 185 БПЛА, 36 крылатыми ракетами, а также 110 ракетами класса «земля-земля». После этого глава иранского генштаба сообщил, что продолжение проведения операции «Правдивое обещание» не планируется.

#в стране и мире #Израиль #Иран #Аятолла Хаменеи #духовный лидер
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