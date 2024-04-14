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Уровень воды реки Тобол в Курганской области вырос до 576 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 11 сантиметров за два часа.
Услада Дубинина 2024-04-14 21:53:34
© Фото: Евгений Кузьмин, РИА Новости

Уровень воды реки Тобол в Курганской области достиг 576 сантиметров, сообщило правительство области. За два часа уровень реки вырос на 11 сантиметров.

«Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22:00 составляет 576 см, +11 см за 2 часа», - указано в сообщении правительства.

В Курганской области эвакуируют жителей района Нижняя Утянка из-за активно прибывающей воды. Течение реки Тобол ускоряется, а уровень воды продолжает расти, заявил губернатор региона Вадим Шумков. Причиной для эвакуации послужило возможное отсечение водой от сообщения с другими частями города.

#в стране и мире #курганская область #паводок #эвакуация #река тобол
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