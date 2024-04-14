Уровень воды реки Тобол в Курганской области вырос до 576 сантиметров

Уровень воды реки Тобол в Курганской области достиг 576 сантиметров, сообщило правительство области. За два часа уровень реки вырос на 11 сантиметров.

«Уровень воды в Кургане на 14 апреля на 22:00 составляет 576 см, +11 см за 2 часа», - указано в сообщении правительства.

В Курганской области эвакуируют жителей района Нижняя Утянка из-за активно прибывающей воды. Течение реки Тобол ускоряется, а уровень воды продолжает расти, заявил губернатор региона Вадим Шумков. Причиной для эвакуации послужило возможное отсечение водой от сообщения с другими частями города.