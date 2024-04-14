В Курганской области эвакуируют жителей Нижней Утятки из-за паводков

Течение реки Тобол в Курганской области ускоряется, а уровень воды в ней постоянно растет. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего - вся его правобережная часть», - написал глава Курганской области в своем Telegram-канале.

Шумков отметил, что вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется.

«Течение Тобола ускоряется. Уровень воды в нем постоянно растет», - написал он.

Губернатор Курганской области добавил, что жителей Нижней Утятки в Кургане эвакуируют из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями города.

Ранее администрация Кетовского муниципального округа Курганской области сообщила о начале превентивной эвакуации жителей. Власти призвали эвакуироваться жителей сел Бараба, Темояково, Лаптева, Новозатобольное.