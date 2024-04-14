МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Совбезе заявили, что Запад поощряет хакерские атаки на Россию

По словам первого заместителя секретаря Совбеза РФ Нургалиева, власти США, Британии и подконтрольных им государств поощряют хакеров и отдельных преступников, если их незаконные действия могут навредить России.
Игнат Далакян 2024-04-14 18:44:36
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Западные страны поощряют атаки хакерских группировок на Российскую Федерацию, да и сами используют компьютерные технологии для нанесения ей ущерба. Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом», - указал он.

По словам Нургалиева, власти Соединенных Штатов, Великобритании и подконтрольных им государств поощряют транснациональную деятельность хакеров и отдельных преступников тогда, когда их незаконные действия могут навредить безопасности и экономике Российской Федерации или повлиять на общественное мнение.

Как отметил первый заместитель секретаря Совбеза РФ, западные спецслужбы активно пользуются возможностями информационных технологий для атаки на объекты критической инфраструктуры России, а также для осуществления разведки.

Ранее эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев рассказал, что иностранные разведки помогают хакерам вредить Российской Федерации. Он отметил, что хакерам передают секретную информацию об уязвимостях западного программного обеспечения, чтобы взламывать чувствительные информационные системы в России.

#сша #Хакеры #Великобритания #Совбез РФ #информационные технологии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 1
2
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
3
Военные микротурбины
4
Новый русский Суперджет
5
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717