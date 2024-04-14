В Совбезе заявили, что Запад поощряет хакерские атаки на Россию

Западные страны поощряют атаки хакерских группировок на Российскую Федерацию, да и сами используют компьютерные технологии для нанесения ей ущерба. Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом», - указал он.

По словам Нургалиева, власти Соединенных Штатов, Великобритании и подконтрольных им государств поощряют транснациональную деятельность хакеров и отдельных преступников тогда, когда их незаконные действия могут навредить безопасности и экономике Российской Федерации или повлиять на общественное мнение.

Как отметил первый заместитель секретаря Совбеза РФ, западные спецслужбы активно пользуются возможностями информационных технологий для атаки на объекты критической инфраструктуры России, а также для осуществления разведки.

Ранее эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев рассказал, что иностранные разведки помогают хакерам вредить Российской Федерации. Он отметил, что хакерам передают секретную информацию об уязвимостях западного программного обеспечения, чтобы взламывать чувствительные информационные системы в России.