МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Река Тобол в Курганской области поднялась на восемь сантиметров

Уровень воды в районе Кургана за шесть часов достиг отметки 383 см.
Глеб Владовский 2024-04-11 07:55:04
© Фото: МЧС РФ

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 8 см в районе города Курган, следует из заявления администрации города.

«Уровень воды в Кургане на 08.00 (06.00 мск. - Прим. ред.) составляет 383 см, +8 см за ночь», - цитирует сообщение Life.ru.

Уточняется, что в это же время в районе села Звериноголовское уровень воды достиг отметки в 1 008 см за шесть часов.

Ранее сообщалось, что власти Курганской области готовятся к сильнейшим паводкам, из-за которых могут пострадать около 20 тысяч жителей региона.

#в стране и мире #курганская область #Паводки #уровень воды #река тобол
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717