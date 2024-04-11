Река Тобол в Курганской области поднялась на восемь сантиметров

Уровень воды в реке Тобол поднялся на 8 см в районе города Курган, следует из заявления администрации города.

«Уровень воды в Кургане на 08.00 (06.00 мск. - Прим. ред.) составляет 383 см, +8 см за ночь», - цитирует сообщение Life.ru.

Уточняется, что в это же время в районе села Звериноголовское уровень воды достиг отметки в 1 008 см за шесть часов.

Ранее сообщалось, что власти Курганской области готовятся к сильнейшим паводкам, из-за которых могут пострадать около 20 тысяч жителей региона.