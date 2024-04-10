Восемь лет такого не было: жители Зауралья рассказали о подготовке к мощному паводку

Власти Курганской области активно принимают меры перед предстоящими сильнейшими паводками, которые могут обрушиться на регион.

Спасатели ночью обходят дома в зоне затопления, предлагают местным жителям эвакуироваться. Кого-то выносят буквально на руках, помогают забрать самое ценное, после чего их перевозят в развернутые пункты временного размещения.

С вертолетов и моторных лодок спасатели ведут постоянный мониторинг ситуации. На многих участках автомобильные дороги ушли под воду, мосты перекрыты. Вода поднялась так быстро, что переправы организовать не успели. Поэтому спасатели помогают местным преодолевать водную преграду.

К весенним паводкам местные жители привыкли. Но в этом году, говорят, вода прибывает слишком быстро.

«Я восемь лет тут живу, такого не видела. Но это, говорят, еще не все», - рассказала местная жительница.

В зоне риска 62 населенных пункта, в которых проживают около 20 тысяч жителей. К большой воде готовятся и в самом Кургане, ведутся работы по укреплению дамбы. Вдоль набережной Тобола укладывают мешки с песком. На помощь прибывают и уже работают спасатели и техника из других российских регионов. Пик паводка ожидается в ближайшие дни.