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ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося примкнуть к националистам

Сергей Лебедев
10:05 27.06.2023
Мужчина пытался проникнуть на территорию Украины через Белоруссию.
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики, пытавшегося примкнуть к украинским националистам. По их заданию он приобрел медикаменты, в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия, и попытался через Белоруссию проникнуть на территорию, контролируемую киевским режимом.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе ФСБ.

Напомним, ранее в Амурской области задержали уроженца Львовской области с гражданством России. Мужчина более десятка раз переводил деньги для боевиков.

На эти средства планировалось приобретать беспилотники, амуницию и военную технику.

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