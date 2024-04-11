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Эксперт Юшков объяснил связь между ударами по российским НПЗ и Байденом

По словам эксперта Юшкова, если удары Украины по российским НПЗ приведут к дефициту на мировом рынке нефти, американцы перестанут поддерживать Байдена.
Анастасия Бобылева 2024-04-11 08:00:54
© Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Советуя Украине не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), США думают о собственной выгоде. Об этом сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

Он объяснил, что, если сильно повредить НПЗ, Россия может снизить объем нефти на экспорт, а это приведет к дефициту на мировом рынке нефти. Соответственно, цены на сырье поднимутся, превысив 100 долларов за баррель.

Юшков подчеркнул, что в США цены на топливо напрямую зависят от цен на нефть, поэтому ее удорожание отразится на всех американцах. А для граждан Соединенных Штатов, по его словам, существует прямая связь между качеством работы американского президента и ценами на топливо. Поэтому дефицит нефти на мировом рынке напрямую повлияет на популярность действующего президента.

«У них такая политическая культура, что, если дорожает топливо на заправках, а у них четко привязана стоимость топлива к стоимости нефти на мировом рынке, человек это воспринимает как неэффективность работы нынешней администрации президента. Они сразу начинают меньше поддерживать действующего президента, если цены поднялись», - пояснил он.

Президенту США Джо Байдену невыгодна такая ситуация, поэтому он, как считает Юшков, старается исключить любой фактор, который может привести к росту цен и понизить его шансы на переизбрание.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине не следует наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он также пояснил, что это опасно для мировой энергетики.

#Украина #сша #нпз #наш эксклюзив #нефтеперерабатывающий завод
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