Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км

В 11 часов 10 минут по сахалинскому времени региональной группе оперативного реагирования на вулканические извержения поступили данные о пепловом выбросе вулкана Эбеко высотой 3,5 километра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области в официальном телеграм-канале.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в семи километрах от единственного города на территории островов Курильского архипелага Северо-Курильска. Шлейф от выброса распространился в сторону востока более чем на пять километров.

Угрозы для жителей города не наблюдается, данных о запахе сероводорода и пеплопаде нет. Жалоб от населения в МЧС не поступало.

10 апреля вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 километра в высоту, угрозы для жителей региона не было.