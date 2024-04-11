МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км

Угрозы для населения города Северо-Курильска не наблюдается.
Мария Зайцева 2024-04-11 04:23:20
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 11 часов 10 минут по сахалинскому времени региональной группе оперативного реагирования на вулканические извержения поступили данные о пепловом выбросе вулкана Эбеко высотой 3,5 километра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области в официальном телеграм-канале.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в семи километрах от единственного города на территории островов Курильского архипелага Северо-Курильска. Шлейф от выброса распространился в сторону востока более чем на пять километров.

Угрозы для жителей города не наблюдается, данных о запахе сероводорода и пеплопаде нет. Жалоб от населения в МЧС не поступало.

10 апреля вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 километра в высоту, угрозы для жителей региона не было.

#в стране и мире #выброс пепла #Северные Курилы #ГУ МЧС #северо-курильск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717