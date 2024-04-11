Ветеранам боевых действий в зоне спецоперации выдали первые карты СВОи

Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, получили первые электронные удостоверения ветерана боевых действий. Вместе с банком-партнером Министерство обороны организовало работу по оформлению и выдаче электронных удостоверений в Луганской народной республике. На опубликованных МО РФ кадрах нашим бойцам вручают карты СВОи.

«Министерством обороны для обеспечения социальных гарантий участников СВО было в инициативном порядке предложено создание электронного удостоверения ветерана боевых действий», - сообщил начальник Главного управления кадров МО РФ Юрий Кузнецов.

Он отметил, что получить электронные удостоверения могут не только участники СВО, но также военнослужащие, принимавшие участие в других вооруженных конфликтах и операциях, в том числе в Сирии, в чеченских кампаниях, в войне в Афганистане.

Минобороны России также организовало работу по оформлению электронных удостоверений ВБД военнослужащим, выполняющим боевые задачи на блокпостах в зоне проведения СВО и в тыловых районах.

Оформление и выдачу карт осуществляют специальные мобильные офисы, созданные на базе автомобилей. Такой спецтранспорт позволяет оформлять и выдавать электронные удостоверения в удаленных или труднодоступных локациях. Ранее были опубликованы кадры работы такого мобильного офиса, выдающего карты СВОи бойцам, находящимся на лечении в военных госпиталях.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.