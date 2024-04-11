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Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки «Центр» разгромил орудия ВСУ

Разведывательный БПЛА обнаружил вражеские огневые средства, их координаты передали расчету «Гиацинта», который уничтожил орудия боевиков беглым огнем.
2024-04-11 05:00:11
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

На передовых позициях артиллеристов группировки войск «Центр» с самого утра по живой силе и укрепрайонам противника работают расчеты САУ «Гиацинт-С». На опубликованных кадрах наши бойцы точными ударами уничтожают орудия ВСУ к северо-западу от Авдеевки.

Цели находит разведывательный беспилотник. Расчет БПЛА передает координаты очередной цели. Расчет Гиацинта готовится к артиллерийской дуэли и поражает беглым огнем район размещения огневых средств противника.

Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели. Артустановка боевиков сначала горит, затем следует мощный взрыв. Судя по всему, сдетонировал боекомплект.

Российские орудия работают по всей линии боевого соприкосновения, ведя плотный и интенсивный огонь. Грохот «Гиацинта» слышен от заката до рассвета.

Ранее снайперы ТОФ уничтожили живую силу боевиков под Угледаром. Кадры их боевой работы опубликовало Минобороны РФ.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#наш эксклюзив #Гиацинт-С #Авдеевское направление #орудия всу
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