МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайперы ТОФ ликвидировали живую силу ВСУ под Угледаром

Основная цель снайперских групп - живая сила противника на позициях, но они также выполняют задачи по корректировке огня артиллерии, ведут разведку и наблюдение.
2024-04-10 15:09:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожили живую силу противника на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Об этом заявило Минобороны России, сопроводив сообщение видеокадрами с боевой работой.

Снайперы тщательно готовятся к новому выходу. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Они подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, наблюдая за обстановкой.

Также снайперские группы выполняют задачи по корректировке огня артиллерии, ведут разведку и наблюдение.

«Работаем и как наблюдательный пост, и как корректировщики крупнокалиберной артиллерии и минометов», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Кощей.

Он рассказал и об успехах снайперов. По словам Кощея, один снайпер может положить за раз группу из трех-четырех человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #снайперы #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
2
Военные микротурбины
3
Новый русский Суперджет
4
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
5
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240410.0717