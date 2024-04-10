Снайперы ТОФ ликвидировали живую силу ВСУ под Угледаром

Снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» уничтожили живую силу противника на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Об этом заявило Минобороны России, сопроводив сообщение видеокадрами с боевой работой.

Снайперы тщательно готовятся к новому выходу. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Они подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, наблюдая за обстановкой.

Также снайперские группы выполняют задачи по корректировке огня артиллерии, ведут разведку и наблюдение.

«Работаем и как наблюдательный пост, и как корректировщики крупнокалиберной артиллерии и минометов», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Кощей.

Он рассказал и об успехах снайперов. По словам Кощея, один снайпер может положить за раз группу из трех-четырех человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.