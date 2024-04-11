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Axios: Глава CENCOM отправится в Израиль из-за возможной атаки Ирана

Израиль готовится к атаке от Ирана с использованием БПЛА, баллистических и крылатых ракет.
Мария Зайцева 2024-04-11 03:50:57
© Фото: Hartmut Pöstges imageBROKER.com Globallookpress

Командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла в четверг совершит визит в Израиль для координации действий двух стран в связи с возможным нападением Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios с ссылкой на израильских чиновников.

По информации источников, генерал прибудет для встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и с высокопоставленными представителями ЦАХАЛ.

Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана с применением баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, как отмечает портал.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Тегеран и обратно до 11 апреля, а воздушное пространство Ирана объявили официально закрытым в связи с «ракетными учениями».

#в стране и мире #Израиль #Иран #Визит #минобороны израиля #Йоав Галант #центральное командование ВС США
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