Axios: Глава CENCOM отправится в Израиль из-за возможной атаки Ирана

Командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла в четверг совершит визит в Израиль для координации действий двух стран в связи с возможным нападением Ирана. Об этом сообщает американский портал Axios с ссылкой на израильских чиновников.

По информации источников, генерал прибудет для встречи с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и с высокопоставленными представителями ЦАХАЛ.

Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана с применением баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, как отмечает портал.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Тегеран и обратно до 11 апреля, а воздушное пространство Ирана объявили официально закрытым в связи с «ракетными учениями».